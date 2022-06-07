Москва, , 16:21 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, расширяющий виды деятельности, которые признаются в качестве имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

С принятием закона государственный контроль будет осуществляться не только в отношении обществ, осуществляющих добычу водных биоресурсов (изъятие водных биоресурсов из среды их обитания), но и осуществляющих иные производственные процессы в сфере рыболовства: деятельность по приемке, обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, производству на судах рыбопромыслового флота рыбной продукции из этих водных биоресурсов или выгрузке уловов водных биоресурсов в живом, свежем или охлажденном виде в морские порты Российской Федерации, в иные места выгрузки.

Нормы касаются только хозяйственных обществ, осуществляющих рыболовство, и не предусматривают распространение действия закона об иностранных инвестициях на граждан и индивидуальных предпринимателей (ИП) в сфере рыболовства.

Иностранный инвестор или группа лиц, в которую входит иностранный инвестор, имеющие на день вступления законопроекта в силу право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем 5% и менее чем 25% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал юрлица, осуществляющего рыболовство, обязаны в течение 365 дней со дня вступления законопроекта в силу представить информацию об этом в ФАС России в порядке, установленном правительством РФ.

Закон вступит в силу с 13 июля 2022 года.

Вместе с тем Россия приостанавливает действие межправительственного соглашения с Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов от 1998 года, сообщилаофициальный представитель МИД Мария Захарова.

Читайте ранее в этом сюжете: Производственные процессы в рыболовстве могут быть признаны стратегическими