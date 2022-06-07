Вологда, , 16:19 — REGNUM В Вологде выясняют обстоятельства гибели 35-летней женщины — ее тело было обнаружено накануне у жилой многоэтажки, сообщает пресс-служба СУ СКР.

Балконы Марина Каширская © ИА REGNUM

По данным ведомства, вологжанка выпала из окна квартиры, расположенной на 14 этаже. О трагедии в полицию сообщили очевидцы.

«В рамках проведения доследственной проверки сотрудники следственного отдела по городу Вологда СУ СК России по Вологодской области устанавливают обстоятельства произошедшего», — сообщили в СУ СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске двухлетний ребенок погиб при падении с шестого этажа.