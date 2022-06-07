Москва, 7 июня, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Сегодня, 7 июня, по состоянию на 15:30 по мск августовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,44% до $118,99 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

Quartl Транспортировка нефти

«Сегодня в первой половине дня котировки вновь поднимались выше $120 за баррель, отыгрывая постепенное снятие ковидных ограничений в Китае, но в последние часы цены медленно снижаются.

Рынок ожидает данных от минэнерго США по запасам, а также данных по инфляции, которые выйдут в конце этой недели. Причем последние сейчас важнее.

Если роста добычи в США сейчас никто не ждет, то вот высокие показатели инфляции могут усилить опасения повышения ставки ФРС, которое ударит по рисковым активам в целом», — пояснил эксперт.

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