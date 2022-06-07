Джакарта, , 16:16 — REGNUM Правительство Индонезии продлило действие ограничений по коронавирусу по всей стране с 7 июня по 4 июля 2022 года, сообщает Kompas.

Женщины в масках. Индонезия (сс) muhammad adil

В настоящее время правительство открыло 16 аэропортов для въезда иностранных туристов.

Кроме того, все морские порты в Индонезии открываются для въезда иностранных граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии приветствует решение Саудовской Аравии отменить запрет на въезд граждан в Индонезию.

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