В Индонезии до июля продлили действие ограничений по коронавирусу
Джакарта, 7 июня, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Правительство Индонезии продлило действие ограничений по коронавирусу по всей стране с 7 июня по 4 июля 2022 года, сообщает Kompas.
(сс) muhammad adil
Женщины в масках. Индонезия
В настоящее время правительство открыло 16 аэропортов для въезда иностранных туристов.
Кроме того, все морские порты в Индонезии открываются для въезда иностранных граждан.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии приветствует решение Саудовской Аравии отменить запрет на въезд граждан в Индонезию.
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