Калуга, 7 июня, 2022, 16:39 — ИА Регнум. В Калуге, 7 июня на заседании экспертного совета одобрены заявки на получение статуса резидентов особой экономической зоны «Калуга» от четырёх компаний. Суммарный объем инвестиций по четырем проектам превысит 10 млрд рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию Агентства регионального развития Калужской области.

Агентство регионального развития Калужской области

На территории особой экономической зоны «Калуга» будет создан завод по производству сжиженных и криогенных газов. Для реализации проекта выбрана боровская площадка ОЭЗ «Калуга». Планируемый объем инвестиций — 2,2 млрд рублей. Количество рабочих мест — 50. На людиновской площадке ОЭЗ предусматривается строительство фабрики по производству мебели и металлических гардеробных систем. Объем инвестиций в проект превысит 4 млрд рублей. Будет создано до 600 рабочих мест. В рамках реализации инвестиционного проекта на боровской площадке ОЭЗ построят высокотехнологичное производство лекарственных препаратов. Объем инвестиций — 453 млн рублей. Количество новых рабочих мест — 30. Здесь также будет создано современное фармацевтическое предприятие. Завод будет локализован на боровской площадке ОЭЗ. Объем инвестиций — 3,5 млрд рублей. На предприятии создадут 150 рабочих мест.

В итоге на территории особой экономической зоны «Калуга» будет присутствовать 31 резидент. На территории зоны действуют все региональные преимущества, касающиеся доступа к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре, а также федеральные налоговые льготы и таможенные преференции. Индустриальное развитие в рамках ОЭЗ «Калуга» позволит модернизировать промышленное производство южных и северных территорий Калужской области и обеспечить условия для развития высокотехнологичных секторов промышленности.