Москва, , 16:13 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, усложняющий перепрофилирование детских лагерей, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Для предотвращения перепрофилирования детских оздоровительных организаций всех форм собственности предлагается установить запрет на их перепрофилирование.

Так, прописывается, что изменение назначения объектов социальной инфраструктуры для детей, деятельность которых осуществляется в целях отдыха и оздоровления детей, не допускается, в том числе и в случае смены собственника.

Исключение вводится для случаев, при которых использование земельного участка по целевому назначению становится невозможным ввиду стихийных бедствий или иных обстоятельств, носящих чрезвычайный характер и исключающих такое использование, а также по вине собственника или иных владельцев земельного участка.

По данным Министерства просвещения РФ, более 400 лагерей в 68 регионах находятся в закрытом состоянии и не функционируют с 2015 года, так как не соответствуют современным требованиям. В период 2019— 2021 годов закрыто и перепрофилировано 52 детских оздоровительных лагеря (разных форм собственности) в 20 регионах. Только в течение 2021 года закрыто или перепрофилировано 34 стационарных организаций, приводят данные в Совфеде.

Ко второму чтению законопроект может быть расширен на всю инфраструктуру для детей, отметил в ходе дискуссии сенатор Александр Варфоломеев.

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