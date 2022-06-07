Госдума вводит запрет на перепрофилирование детских лагерей
Москва, 7 июня, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, усложняющий перепрофилирование детских лагерей, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня.
Для предотвращения перепрофилирования детских оздоровительных организаций всех форм собственности предлагается установить запрет на их перепрофилирование.
Так, прописывается, что изменение назначения объектов социальной инфраструктуры для детей, деятельность которых осуществляется в целях отдыха и оздоровления детей, не допускается, в том числе и в случае смены собственника.
Исключение вводится для случаев, при которых использование земельного участка по целевому назначению становится невозможным ввиду стихийных бедствий или иных обстоятельств, носящих чрезвычайный характер и исключающих такое использование, а также по вине собственника или иных владельцев земельного участка.
По данным Министерства просвещения РФ, более 400 лагерей в 68 регионах находятся в закрытом состоянии и не функционируют с 2015 года, так как не соответствуют современным требованиям. В период 2019— 2021 годов закрыто и перепрофилировано 52 детских оздоровительных лагеря (разных форм собственности) в 20 регионах. Только в течение 2021 года закрыто или перепрофилировано 34 стационарных организаций, приводят данные в Совфеде.
Ко второму чтению законопроект может быть расширен на всю инфраструктуру для детей, отметил в ходе дискуссии сенатор Александр Варфоломеев.