Москва, 7 июня, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, усложняющий перепрофилирование детских лагерей, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Для предотвращения перепрофилирования детских оздоровительных организаций всех форм собственности предлагается установить запрет на их перепрофилирование.

Так, прописывается, что изменение назначения объектов социальной инфраструктуры для детей, деятельность которых осуществляется в целях отдыха и оздоровления детей, не допускается, в том числе и в случае смены собственника.

Исключение вводится для случаев, при которых использование земельного участка по целевому назначению становится невозможным ввиду стихийных бедствий или иных обстоятельств, носящих чрезвычайный характер и исключающих такое использование, а также по вине собственника или иных владельцев земельного участка.

По данным Министерства просвещения РФ, более 400 лагерей в 68 регионах находятся в закрытом состоянии и не функционируют с 2015 года, так как не соответствуют современным требованиям. В период 2019— 2021 годов закрыто и перепрофилировано 52 детских оздоровительных лагеря (разных форм собственности) в 20 регионах. Только в течение 2021 года закрыто или перепрофилировано 34 стационарных организаций, приводят данные в Совфеде.

Ко второму чтению законопроект может быть расширен на всю инфраструктуру для детей, отметил в ходе дискуссии сенатор Александр Варфоломеев.