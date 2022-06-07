Великий Новгород, 7 июня, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Уроженец Великого Новгорода, рядовой Алексей Бец погиб, защищая Донбасс, сообщил 7 июня губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

vk.com/nikitinandrey2017 Рядовой Алексей Бец

«До последней минуты выполняя свой долг, Алексей отдал жизнь ради мира и спокойствия. Выражаю глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего. Скорблю вместе с вами», — написал Никитин на своей странице в соцсети.

Ранее он сообщил о гибели пятерых уроженцев региона в ходе спецоперации Вооруженных сил России на Украине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что региональные власти окажут помощь родственникам погибших солдат.