Квебек, Канада, , 16:08 — REGNUM Издательская компания WayForward выступит в качестве издателя «пиксельной» ретро-игры LUNARK, разработкой которой занимается геймдизайнер Йохан Винет и его студия Canari Games. Об этом7 июня сообщает портал Gematsu.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Релиз игры состоится в конце 2022 года, она выйдет на платформах ПК (Steam), Mac, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Авторы LUNARK позиционируют игру как «кинематографический 2D-платформер в духе классики 90-х» (платформер — игра, в которой персонажу для завершения уровня необходимо передвигаться по платформам), действие которой развернётся «в разгар восстания против тоталитарного режима». Разработчики выложили в Сеть анонсирующий трейлер.

Отметим, что LUNARK является первым проектом Canari Games. Офис студии расположен в Квебеке (Канада). Ранее Йохан Винет работал в качестве художника-аниматора над такими инди- проектами, как Flinthook, Mercenary Kings Reloaded, Shovel Knight Showdown, Rivals Of Aether, Adventure Time и Halfway.

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