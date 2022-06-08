Кострома, 8 июня, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Экологическое движение «Во имя жизни» обвинило властей Костромы в нецелевом расходовании средств по программе «Народный бюджет». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Программа предусматривает выделение федеральных средств на реализацию проектов, за которые проголосовало большее количество жителей.

Валентина Ямщикова Благоустройство «родника» — скважины в посёлке Козелино

В 2 020 году на голосовании в числе прочих победил проект благоустройства «родника» в посёлке Козелино. По словам экологов, фактически на представленной территории находилась бесхозная самоизливающаяся скважина, которой в течение многих лет пользовались местные жители.

В дальнейшем Департамент по недропользованию ЦФО зацементировал скважину, так как она могла привести к истощению и загрязнению подземных водоносных пород, заболачиванию местности.

Однако благоустройство не было остановлено. Вместо этого объекта власти решили поставить навес и организовать подход к другой скважине, вода в которой по мнению движения не соответствует нормативам.

«Скважина в настоящее время являются источником загрязнения и истощения подземных вод, что запрещено законодательством о недрах. Качество воды соответствует гигиеническим и санитарным нормам. И именно на ней реализован проект благоустройства «родника». Около миллиона рублей администрацией города бездарно потрачены на работы по благоустройству объекта, подлежащего ликвидационному тампонажу. Фактически имеет место нецелевое использование бюджетных средств», — поясняет движение.

Председатели движения Валентина Ямщикова и Елена Морозова направили обращение об этом в прокуратуру Костромской области. Они попросили надзорный орган дать оценку работе чиновников и ответить на вопрос, каким образом «незаконно» потраченные федеральные средства будут возвращены в казну. Ответа на запрос экологи ожидают до конца июня 2 022 года.