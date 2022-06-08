Экологи обвинили костромских чиновников в нецелевом расходовании средств
Кострома, 8 июня, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Экологическое движение «Во имя жизни» обвинило властей Костромы в нецелевом расходовании средств по программе «Народный бюджет». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Программа предусматривает выделение федеральных средств на реализацию проектов, за которые проголосовало большее количество жителей.
В 2 020 году на голосовании в числе прочих победил проект благоустройства «родника» в посёлке Козелино. По словам экологов, фактически на представленной территории находилась бесхозная самоизливающаяся скважина, которой в течение многих лет пользовались местные жители.
В дальнейшем Департамент по недропользованию ЦФО зацементировал скважину, так как она могла привести к истощению и загрязнению подземных водоносных пород, заболачиванию местности.
Однако благоустройство не было остановлено. Вместо этого объекта власти решили поставить навес и организовать подход к другой скважине, вода в которой по мнению движения не соответствует нормативам.
Председатели движения Валентина Ямщикова и Елена Морозова направили обращение об этом в прокуратуру Костромской области. Они попросили надзорный орган дать оценку работе чиновников и ответить на вопрос, каким образом «незаконно» потраченные федеральные средства будут возвращены в казну. Ответа на запрос экологи ожидают до конца июня 2 022 года.