Донецк, 7 июня, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Очередной обстрел посёлка Пантелеймоновка в ДНР совершили украинские военные. Об этом сообщает 7 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

Посёлок обстреляли в 15:30 с позиций в Новгородском. По Пантелеймоновке выпустили десять снарядов калибра 122 мм.

С начала суток посёлок обстреливали ещё трижды: в 11:55, 13:45 и 14:35.

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