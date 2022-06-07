7 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 17:11 — REGNUM Жители Южной Кореи обсудили намерение бывшего премьер-министра страны уехать в США.

Григорий Мясоедов. Бегство Григория Отрепьева из корчмы на литовской границе. 1862

7 июня эск-глава Демократической партии «Тобуро» и экс-премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён сообщил на своей странице в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) об отъезде в США.

«Сегодня я уезжаю в США вместе с женой», — написал экс-премьер.

Сообщается, что экс-глава демократов посетит США по приглашению корейского исследовательского центра Университета Джорджа Вашингтона. Ожидается, что он в течение года будет изучать там мир на Корейском полуострове, международную политику и взаимодействие с заинтересованными сторонами.

«Многие критикуют меня за то, что я покинул страну в трудные времена, — написал он, намекая на череду поражений на президентских и региональных выборах. — Однако я верю, что всё будет хорошо. Верю, что здравый смысл, чувство справедливости, патриотизм и компетентность будут стоять во главе».

Ли Нак Ён Официальное интернет-представительство президента России

Он также выразил обеспокоенность настоящим и уверенность в будущем.

«Даже если река извивается, она всё равно впадает в море», — добавил Ли Нак Ён.

Известно, что 25 мая Ли Нак Ён посетил резиденцию бывшего президента Мун Чжэ Ина и сообщил о планах покинуть страну. 5 июня он посетил могилу бывшего президента Ким Дэ Чжуна.

«Тот, кто ненавидит Америку, собрался туда…» — отмечает a_b_***.

«Видимо, решил сделать «перерыв». Что ж, отдохни», — пишет jeon***.

«Разрушил Демократическую партию и ушел… прихвати тогда с собой кого-нибудь», — предлагает song***.

«Демократы настолько ненавидят Штаты, что отправляют своих детей учиться именно в Америку. И сами потом на старости лет туда едут отдыхать. А почему не в Германию или Францию?» — интересуется harr***.

«Демократы и так сейчас выживают как могут, а он подлил масла в огонь», — считает max_***.

«Можешь потом не возвращаться», — пишет kmch***.

«А мне кажется, глупо упускать возможность пожить в США годик-другой», — считает orac***.

«Не вините его в поражении на выборах», — просит jung***.

«Зачем в Америку? Лучше поезжай в Китай или Вьетнам, да учи там свою культуру и политику», — предлагает cjk7***.

«А вам не кажется, что такой, как он, должен поехать куда-нибудь в КНДР, Китай или Россию?» — интересуется sero***.

«Кажется, он бежит туда, чтобы не брать на себя ответственность в будущем», — предполагает ksu0***.

«Лучше бы сказал, что не откажется от своей мечты стать президентом. И подумал о том, чего ему не хватает, чтобы сопартийцы и народ выбрали его», — пишет swhe***.

«Почему так тянул с отъездом?» — вопрошает summ***.

«Что-то он слишком много говорит для неудачника», — отмечает toma***.

«Никогда больше не возвращайся на корейскую землю и спокойно доживи свою старость», — пишет mine***.