Тюмень, 7 июня, 2022, 16:04 — ИА Регнум. В Тюменской области стартовал пилотный проект по комплексной реабилитации детей-инвалидов с использованием электронного сертификата. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

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В 2022 году планируется реализовать сертификаты для более 800 человек, в 2023 и 2024 годах — около 2000. В пилотном проекте участвуют дети, у которых инвалидность выявлена впервые. Продолжительность курса реабилитации — до 21 дня. Оплачиваться услуги будут через терминал с помощью электронного сертификата непосредственно в самих реабилитационных организациях.

Кроме того, восемь социальных учреждений региона, занимающихся комплексной реабилитацией детей-инвалидов, получат современное оборудование. На эти цели из бюджета региона выделено более 11 млн рублей.