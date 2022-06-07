Мурманск, 7 июня 2022, 16:03 — REGNUM В мае грузооборот Мурманского морского рыбного порта вырос на 65%, сообщает пресс-служба предприятия.
Общий грузооборот порта в мае 2021 года составлял 17 тысяч тонн, в текущем же году данный показатель за аналогичный период составил 28,2 тысячи тонн, что на 65,9% больше по сравнению с прошлым годом. В части перевалки рыбопродукции также отмечена положительная динамика: вместо 14,9 тысячи тонн в 2021-м году — 18,1 тысячи тонн в нынешнем. Прирост составил 21,5%.
Как сообщало ИА REGNUM, в мае через Мурманский морской торговый порт прошло 1 644 130 тонн груза, что превысило запланированный показатель более, чем на 10%.