Донецк, 7 июня, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Очередные обстрелы городов Макеевка и Ясиноватая с позиций ВСУ зафиксировали в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает 7 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

В 15:20 по местному времени по обоим городам открыли огонь из Авдеевки. По Макеевке украинские силовики выпустили шесть снарядов калибра 155 мм, по Ясиноватой — семь снарядов калибра 122 мм.

Оба города уже обстреливали с начала суток. Макеевку — в 06:09, 11:05, 14:00; Ясиноватую — в 06:26, 08:12,11:10, 11:42, 11:50, 14:25.

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