Москва, , 16:01 — REGNUM В настоящее время нет необходимости засекречивать информацию о золотом запасе России и о государственных валютных резервах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июня заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал информацию о том, что власти РФ изучают возможность введения режима секретности для сведений об объеме золотого запаса и государственных валютных резервов.

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«Не думаю, что сейчас есть необходимость засекречивать эти данные, — сказал Ковригин. — Эти показатели характеризуют платежеспособность государства. Конечно, сейчас в условиях серьёзных санкций трудно понять, как их рассчитывать, учитывая факт блокировки активов России в странах Запада. Вместе с тем засекречивание данных будет дополнительным негативным фактором для инвесторов в госдолг и государственные облигации. Спрос на них может хоть немного, но упасть. Надо ли это нам? Большинство стран мира эту информацию держат открытой».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть данные, что российские банки могут получить возможность обходить санкционные ограничения.

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