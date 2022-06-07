Чебоксары, , 16:01 — REGNUM В Чувашии спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий. Информацию об этом распространило ГКЧС республики.

Опасный ветер Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным ведомства, в Чувашии усиливается северо-западный ветер, его порывы будут достигать 17 метров в секунду.

«7 июня местами по республике ожидается «жёлтый» уровень опасности», — говорится в сообщении.

Напомним, что погодная шкала состоит из четырёх цветов, где «жёлтый» означает, что стихия потенциально опасна.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня в Чувашии ожидаются дожди, которые сменятся 9 июня потеплением до +23…+28 градусов. 11 — 13 июня прогнозируется сухая и тёплая погода, местами могут быть дожди.

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