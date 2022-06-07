Варшава, , 16:00 — REGNUM Не успел Европейский союз принять шестой пакет антироссийских санкций, а Польша уже торопиться вводить новые ограничительные меры в отношении Москвы. Так, по мнению Варшавы, от международной межбанковской системы SWIFT должны быть отключены все российские банки. Об этом 7 июня после встречи с главой МИД Австрии Александером Шалленбергом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Кроме того, предлагается распространить седьмой пакет санкций Европейского союза против России на все энергоносители.

«Принятый Европейским советом шестой пакет санкций — это важный шаг в направлении обеспечения независимости Европы от российских энергоносителей. Однако этого недостаточно, — подчеркнул глава польского внешнеполитического ведомства. — Мы должны начать работать над седьмым пакетом санкций».

По его слова, он должен »охватывать среди прочего полное прекращение импорта российского газа и продуктов нефтехимии, а также отключение всех российских, а также белорусских банков от системы SWIFT».

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня Совет Европейского союза окончательно утвердил очередной, шестой пакет санкций против России, связанных со спецоперацией Вооружённых сил РФ по денацификации Украины. Он включает в себя отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка; отказ стран ЕС от импорта нефти из России на протяжении полугода и нефтепродуктов — в течение восьми месяцев, а также поэтапный отказ от российской нефти, перевозимой по морю, временно исключая поставки по трубопроводам.

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