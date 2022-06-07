Варшава, 7 июня, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Не успел Европейский союз принять шестой пакет антироссийских санкций, а Польша уже торопиться вводить новые ограничительные меры в отношении Москвы. Так, по мнению Варшавы, от международной межбанковской системы SWIFT должны быть отключены все российские банки. Об этом 7 июня после встречи с главой МИД Австрии Александером Шалленбергом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Кроме того, предлагается распространить седьмой пакет санкций Европейского союза против России на все энергоносители.

«Принятый Европейским советом шестой пакет санкций — это важный шаг в направлении обеспечения независимости Европы от российских энергоносителей. Однако этого недостаточно, — подчеркнул глава польского внешнеполитического ведомства. — Мы должны начать работать над седьмым пакетом санкций».

По его слова, он должен »охватывать среди прочего полное прекращение импорта российского газа и продуктов нефтехимии, а также отключение всех российских, а также белорусских банков от системы SWIFT».

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня Совет Европейского союза окончательно утвердил очередной, шестой пакет санкций против России, связанных со спецоперацией Вооружённых сил РФ по денацификации Украины. Он включает в себя отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка; отказ стран ЕС от импорта нефти из России на протяжении полугода и нефтепродуктов — в течение восьми месяцев, а также поэтапный отказ от российской нефти, перевозимой по морю, временно исключая поставки по трубопроводам.

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