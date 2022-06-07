Москва, , 16:00 — REGNUM Польская экономика ввиду географической близости была одним из главных бенефициаров расширения взаимной торговли России и Европы, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

Пляж Балтийского моря

«Через её территорию поставлялись российские энергоносители, металлы, удобрения и другие товары, через её территорию шла и значительная доля транзита европейских грузов в Россию.

Эти доходы были критически важны, в том числе и потому, что условием вступления страны в ЕС стала ее деиндустриализация, в частности, ликвидация угольной и металлообрабатывающей промышленности.

Но Польша давно утратила суверенитет, выступая в качестве американского инструмента влияния на Европу. Поэтому санкции против России эта страна исполняет без оглядки на риски для себя.

В частности, на территории страны застряли цистерны с СПГ, принадлежащие «Новатеку», что грозит риском техногенной катастрофы. Тем более польские власти не испугаются рисков экологического бедствия в Балтике.

С учетом того, что страна сейчас живет, в первую очередь, поставками дешевой рабочей силы в Европу, а во вторую эксплуатацией дешевой рабочей силы с Украины, вряд ли стоит ожидать изменения её политического курса из-за таких мелочей, как загрязнение Балтийского моря», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, введенные Польшей антироссийские санкции грозят экологической катастрофой Балтийскому морю, заявил сотрудник компании Sulzer Pumps Wastewater Poland Михал Дудек.

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