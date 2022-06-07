Москва, , 16:00 — REGNUM Обвал японской иены неблагоприятно скажется на международной торговле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июня заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Йены

«Отдельные эксперты считают, что японская валюта продолжит свое падение, возможно, что даже ниже уровня валютного курса во время азиатского финансового кризиса в 1997–1998 годах, — сказал профессор. — Обвал иены неблагоприятно скажется на мировой торговле, где японская валюта занимает третье место в мире. Держатели японских государственных бумаг будут вынуждены нести дополнительные издержки по хеджированию высоких валютных рисков пары доллар-иена. За последние три месяца японские инвесторы продали казначейских облигаций Японии почти на 60 миллиардов долларов. Падение иены прекратится и она снова станет расти только тогда, когда японские инвесторы начнут покупать национальную валюту на внутренних рынках».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский объяснил, как просадка курса иены может быть связана с той политикой, которую проводит ФРС США.

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