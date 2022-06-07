Москва, , 15:58 — REGNUM Падение курса японской валюты обусловлено как техническими, так и фундаментальными причинами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июня заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Японская йена

«Сохранение сверхнизких процентных ставок Банком Японии и переход Федеральной резервной системы США к жесткой денежно-кредитной политике привели к резкому усилению американской валюты относительно японской иены, — объяснил профессор. — Уровень инфляции в Японии устойчиво находится на уровне 2%, и монетарные власти Японии не спешат быстро выходить из режима количественного смягчения».

По его словам, падение курса японской валюты стало причиной массовой продажи иены спекулянтами за доллары на фоне ожидания дальнейшего увеличения дисбаланса базовых ставок в двух странах и роста спрэда между доходностью 10-летних государственных облигаций Японии и США.

«Действительно, если Банк Японии стремится сохранить свою 10-летнюю базовую ставку по государственным облигациям на уровне около 0,25%, то доходность 10-летних американских гособлигаций продолжает расти, недавно поднявшись почти на восемь базисных пунктов до 3,03%, — сказал Ильинский. — Расширяющийся спрэд делает американские Treasures более привлекательными для инвесторов, что, в свою очередь, приводит к росту спроса на американские доллары и увеличению количества иен на мировом валютном рынке».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский рассказал, какими последствиями для японской экономики обернется снижение стоимости иены.

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