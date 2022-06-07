Париж, 7 июня, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Во Франции полиция отменила постановление о содержании под стражей трех полицейских, которые открыли огонь по пассажирам автомобиля в 18-м округе Парижа, передает BFM TV.

(сс) Patrice CALATAYU Французская полиция

Полицейские открыли огонь по пассажирам автомобиля, отказавшегося подчиниться. Ожидается, что расследование инцидента продолжится.

Во время патрулирования в 18-м округе Парижа полиция заметила автомобиль, в котором один из пассажиров не был пристегнут. Полиция попросила водителя остановиться, но он не подчинился. По версии полиции, огонь обвиняемые применили, когда машина помчалась на них. В результате один человек погиб.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Элизабет Борн сочла «очень шокирующими» и «возмутительными» слова лидера левой партии Жана-Люка Меланшона, заявившего, что «полиция убивает».

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