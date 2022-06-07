Москва, 7 июня, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Резкое падение иены больно бьет по японским домохозяйствам и создает политические проблемы для Токио. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июня заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

bfishadow Японские иены

«Японская иена продолжила дешеветь, и сегодня за 1 иену предлагают всего 46 копеек. Японская валюта потеряла около 13% по отношению к доллару США за 2022 год и достигла нового минимума за два десятилетия. Таким образом, иена перестаёт быть дешевым валютным убежищем в период неопределенности мировой экономики, — сказал Ильинский. — Глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что слабая иена пойдет на пользу японской экономике, если ее движения не будут слишком резкими. Однако резкое падение иены приводит к дальнейшему росту цен на импортируемое топливо и продукты питания, больно бьет по японским домохозяйствам и создает политические проблемы в стране перед выборами в верхнюю палату парламента. Цена нефти на Токийской товарно-сырьевой бирже поднялась до максимума с июля 2008 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Сафонов заявил, что Япония уже много лет не в силах решить проблему замедления экономического роста.