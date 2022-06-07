Брянская область, 7 июня, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Виновными в получении взяток и растрате признал суд экс-главу администрации Комаричского района, её бывшего заместителя и бывшего директора муниципального предприятия «Комаричский коммунальщик», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 июня в пресс-службе СУ СК по Брянской области.

Prokuror-kaluga.ru В суде

Следствие доказало, что с сентября 2019 года по февраль 2020 года глава района и её заместитель лично и через директора коммунального предприятия получили от предпринимателей 730 тысяч рублей. За взятки бизнесмены заключили договоры на добычу песка. Ещё один коммерсант заплатил чиновникам 50 тысяч рублей за то, чтобы его не привлекали к ответственности при незаконном использовании земельного участка.

Кроме того, замглавы муниципалитета присвоила из районного бюджета более 50 тысяч рублей.

Приговором суда бывшая глава районной администрации осуждена на семь лет и четыре месяца лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в два миллиона рублей и запретом на один год занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

Бывший заместитель главы приговорена к семи годам одному месяцу заключения в колонии строгого режима со штрафом в размере одного миллиона рублей, ей также запрещено занимать определённые должности сроком на три года.

Экс-коммунальщику назначен штраф в размере 1,5 млн рублей и запрещено три года занимать подобные должности. Приговор суда ещё не вступил в законную силу.