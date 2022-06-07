Подгорица, , 15:55 — REGNUM Запретив полет министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сербию, Черногория выполняет взятые на себя обязательства, заявил 7 июня министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич, сообщает RTCG. Глава черногорского МИДа заявил, что это «решение было неизбежным».

Черногория Иван Шилов © ИА REGNUM

Кривокапич заявил журналистам на вилле Горица, что удивлен бурной реакцией на это решение, добавив, что «Лавров мог добраться до Белграда на поезде, потому что они не запрещены на маршруте Белград-Москва».

На вопрос, когда и кто принял решение о запрете пролета, он сказал, что формально решение было принято правительством и частью Министерства иностранных дел.