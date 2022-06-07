7 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление главы совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что потеря контроля киевского режима над территориями не является трагедией.

Оксана Переможенко, , 16:09 — REGNUM Потеря контроля киевского режима над территориями не является трагедией. Об этом 6 июня заявил глава совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью британской газете Financial Times.

Раздел Украины Иван Шилов (c) ИА REGNUM

По словам украинского чиновника, «временная потеря территорий не является трагедией», а вооруженные силы страны могут продолжать отступление от Северодонецка. При этом политик подчеркнул, что трагедией он считает «потерю страны».

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Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Киев ошибается, если считает потерю территорий «временной».

«Временную?» — недоумевает Wild Rose.

«Ты что ж это, царская морда, территориями разбрасываешься?» — иронизирует AntKeeper.

«Нет ничего более постоянного, чем временное», — смеется Евгения.

«Он начал догадываться?» — с сарказмом поинтересовался А.

«Так они все переедут в Польшу и будут оттуда, как Тихановская из Литвы, вякать, что они на Украине власть, хотя Украине будет слава в составе России…» — отреагировал Hobbs.

«Это какая стадия?» — смеется Иван W.

«Представляю, как он расстроится, когда узнает, что это безвозвратная потеря», — добавила Helen M.

«Это не их страна. Потерять украденное боится», — написал I. L.

Алексей Данилов President.gov.ua

«Вам еще когда говорили: рыпнетесь — потеряете государственность. Но вы же по уши деревянные», — отреагировал Константин К.

«Крым они уже «вернули», — шутит Ruslan.

«Кому [потеря государственности] трагедия, кому — вздохнуть с облегчением», — отметила Светлана Е., вероятно намекая на Зеленского.

«Уже лишились [государственности]. Польша не даст соврать», — пишет Сидор К., напоминая о том, что поляки на Украине будут иметь особые права.

«Секретарь СНБО Данилов вылез из схрона и заявил, что не считает трагедией временную потерю территорий. Готовит страну к зраде (поражению. — О. П.). Учитывая, что нет ничего более постоянного, чем временное, секретарю пора отчаиваться. Что-либо вернуть обратно ВСУ уже никогда не смогут», — подытожил автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

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