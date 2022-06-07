Ростов-на-Дону, , 15:53 — REGNUM В Ростовской области запуск кольцевой электрички Волгодонск — Ростов-на-Дону может обойтись в 1 млрд рублей. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев сообщил в эфире программы «О главном» на телеканале «Дон 24».

Электричка в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Планы запуска электрички, которая свяжет муниципальные образования Ростовской области, обсуждаются с 2019 года.

«Сегодня есть электрички, соединяющие Волгодонск, Сальск и Ростов и дальше — Морозовск, Лихую и Ростов. Это почти круг с небольшим разрывом. Но как только мы добавляем этот кусочек, становятся нужны дополнительные поезда, иначе интервал движения будет очень неудобным. Уже посчитали: чтобы замкнуть круг, нужен 1 млрд рублей. Это серьёзные деньги, особенно в сегодняшних условиях», — пояснил Голубев.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сообщалось о возможном запуске электрички в аэропорт «Платов» (Ростов-на-Дону). Стоимость проекта «Донской экспресс» оценивается в 110 млрд рублей. При этом донской губернатор не исключал, что проект может быть реализован до 2025 года.

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