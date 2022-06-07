Стамбул, Турция, , 15:50 — REGNUM Американский баскетболист Уилл Клайберн перешёл из московского ЦСКА в турецкий «Анадолу Эфес». Об этом 7 июня сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Игрок ПБК ЦСКА Уилл Клайберн Дарья Драй © ИА REGNUM

Клайберн выступал за ЦСКА с 2017 года. В прошедшем сезоне он сыграл в 12 матчах, набирая в среднем 15,8 очка за игру.

В составе «армейцев» Клайберн стал чемпионом Евролиги в 2019 году, а также трижды выиграл Единую лигу ВТБ (2017/18, 2018/19, 2020/21).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сезоне 2021/22 ЦСКА проиграл санкт-петербургскому «Зениту» в финале Единой лиги ВТБ.

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