Москва,
7 июня 2022, 15:50 — REGNUM Предлагаемая Минэкономразвития РФ мера по избавлению банков от замороженных активов выглядит вполне здраво и должна помочь снизить давление на попавшие под санкции российские банки, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.
Банковские сейфы
Cory Doctorow
«Дело в том, что банки фактически не могут распоряжаться «замороженными» активами, но по-прежнему должны создавать под них резервы.
Выведение же этих активов за пределы банка должно снизить расходы на резервирование, а также улучшить ситуацию с нормативами достаточности капитала.
На этом фоне также, вероятно, можно будет рассчитывать на снижение расходов на предстоящую докапитализацию государством банковского сектора.
В то же время пока трудно сказать, насколько гладко будет проходить такая реструктуризация.
Вполне может оказаться, что объем «замороженных» активов подсанкционных банков значительно превысит объем их обязательств перед иностранцами из «недружественных» государств.
В таком случае, как я понимаю, в капитал выделяемых компаний надо будет вносить дополнительные средства. Не исключены также какие-то юридические сложности, связанные с данной схемой», — считает эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, власти придумали схему по избавлению банков от замороженных активов Банки под санкциями смогут избавляться от замороженных активов и не тратить деньги на расчеты с кредиторами из «недружественных» стран.
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