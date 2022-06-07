Москва, 7 июня, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Предлагаемая Минэкономразвития РФ мера по избавлению банков от замороженных активов выглядит вполне здраво и должна помочь снизить давление на попавшие под санкции российские банки, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Cory Doctorow Банковские сейфы

«Дело в том, что банки фактически не могут распоряжаться «замороженными» активами, но по-прежнему должны создавать под них резервы.

Выведение же этих активов за пределы банка должно снизить расходы на резервирование, а также улучшить ситуацию с нормативами достаточности капитала.

На этом фоне также, вероятно, можно будет рассчитывать на снижение расходов на предстоящую докапитализацию государством банковского сектора.

В то же время пока трудно сказать, насколько гладко будет проходить такая реструктуризация.

Вполне может оказаться, что объем «замороженных» активов подсанкционных банков значительно превысит объем их обязательств перед иностранцами из «недружественных» государств.

В таком случае, как я понимаю, в капитал выделяемых компаний надо будет вносить дополнительные средства. Не исключены также какие-то юридические сложности, связанные с данной схемой», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти придумали схему по избавлению банков от замороженных активов Банки под санкциями смогут избавляться от замороженных активов и не тратить деньги на расчеты с кредиторами из «недружественных» стран.

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