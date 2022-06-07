Кишинёв, , 15:48 — REGNUM Партия социалистов Молдавии 7 июня организовала протестную акцию в Кишинёве возле здания минфина республики. Об этом сообщает пресс-служба ПСРМ.

Протесты ПСРМ Партия Социалистов Республики Молдова

Сообщается, что демонстранты пришли с плакатами «Нет повышению цен!», «Прекратите подорожание!», а также с изображением наиболее подорожавших продуктов. Протестующие скандировали: «Позор!».

Участники акции обвиняют минфин в провалах экономической политики.

«Власть говорит, что подняли пенсии на 14%, а цены на сколько выросли? В несколько раз больше. А чем занимается власть? Правильно, собирается проводить совместное заседание парламентов Румынии и Молдавии», — заявил участвующий в акции муниципальный советник Александр Одинцов.

Он заявил, что от действующего молдавского правительства ничего хорошего ждать не приходится.

Напомним, в Молдавии годовая инфляция в апреле составила 27,07%. Это стало самым высоким показателем в Европе. По прогнозу Нацбанка, в третьем квартале темпы инфляции в республике вырастут до 31%.