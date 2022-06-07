Бухарест, 7 июня, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Мэрия столицы Румынии Бухареста анонсировала введение дополнительного налога на транспортные средства, загрязняющие окружающую среду. Об этом 7 июня сообщает румынский телевизионный канал Digi24.

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Согласно официальной информации, речь идет об автомобилях, работающих на дизельном топливе, а также машинах с показателями выброса углекислого газа на уровне Euro1 и Euro2. Их владельцы будут ежедневно платить в городскую казну по 20 леев ($4,3). Новое правило будет распространяться и на машины с бухарестской регистрацией, и на региональные авто.

«В перспективе мы планируем вытеснить «экологически грязные» автомобили с наших дорог», — резюмировал мэр Бухареста Никушор Дан.

За нарушение соответствующего положения предусмотрен штраф в размере до 5 тыс. леев ($1 тыс.). Указанная программа вступит в силу с 1 января 2023-го года.