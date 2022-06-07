Донецк, , 15:44 — REGNUM Уже в ближайшее время обстрелы Донецка со стороны украинских боевиков прекратятся. Об этом 7 июня заявила министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова.

Въезд в Донецк Алтай. Суть Времени ДНР © ИА REGNUM

Она пояснила, что это станет возможным благодаря реализации специально разработанного военного плана.

«В ближайшее время обстрелы по столице Донецкой Народной Республики прекратятся. Существует соответствующий военный план», — сказала Никонорова.

При этом она не стала раскрывать детали плана, указав, что это не в её полномочиях.

«Это военная сфера», — отметила глава внешнеполитического ведомства.

Глава МИД добавила, что перспективы освобождения республики уже близки.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что массированные удары украинской артиллерии по жилым кварталам Донецка являются местью Киева за его неудачи в бою.

Напомним, по данным МИД ДНР, на сегодняшний день под контролем союзных войск уже находится более 70% территории Донецкой Народной Республики. Началось активное освобождение северного направления.

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