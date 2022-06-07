Москва, 7 июня 2022, 15:43 — REGNUM Можно предположить, что решение Японии заморозить активы трех российских банков — это очередная демонстрация солидарности Японии с другими западными странами. заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Центральный банк Японии. Токио
Центральный банк Японии. Токио
«Япония предприняла меры по замораживанию активов Россельхозбанка, Московского кредитного банка и Белорусского банка развития и реконструкции сразу после принятия шестого санкционного пакета ЕС, который отключил от SWIFT Сбербанк, Россельхозбанк и МКБ.
В то же время прямое влияние санкций Японии против российской банковской системы, вероятно, будет минимальным — по данным ЦБ РФ, на 1 января 2022 года иностранные активы российских банков оценивались в $199 млрд, из них на Японию приходилось лишь $168 млн.
В 2022 году Япония уже ввела несколько пакетов санкций в отношении России. В числе уже принятых санкций — запрет на экспорт в Россию более 300 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, оборудование для обеспечения морской и авиационной безопасности, телекоммуникационное оборудование, квантовые компьютеры, продукция военного назначения, люксовые автомобили и предметы роскоши.
В свою очередь Япония вводила запрет на импорт 38 товаров из РФ, в частности, на некоторые виды древесины (шпона, 60% которого импортируется из России, сосновой древесины, древесной щепы), алкоголь и некоторые виды машинного оборудования.
В отношении банков Япония также уже вводила ранее санкции, повторяющие действия США, Великобритании и ЕС – под рестрикции попали Центробанк, Промсвязьбанк, ВЭБ. РФ, «Открытие», Новикомбанк, Совкомбанк, ВТБ, банк «Россия», Сбербанк и «Альфа-банк».
В целом, в ряде японских санкций наиболее значимым для России представляются ограничения промышленного и технологического импорта. Впрочем, доля Японии во внешнеторговом обороте России, по данным ФТС, в 2021 году составляла всего 2,5%.
Симптоматично, что, несмотря на санкции, Япония по-прежнему настроена сохранить присутствие своих компаний в нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», объясняя это их важностью для своей энергетической безопасности», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках нового пакета санкций, с 7 июля Япония замораживает активы Россельхозбанка, Московского кредитного банка и Белорусского банка развития и реконструкции.

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