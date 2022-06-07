Москва, 7 июня, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Можно предположить, что решение Японии заморозить активы трех российских банков — это очередная демонстрация солидарности Японии с другими западными странами. заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Центральный банк Японии. Токио

«Япония предприняла меры по замораживанию активов Россельхозбанка, Московского кредитного банка и Белорусского банка развития и реконструкции сразу после принятия шестого санкционного пакета ЕС, который отключил от SWIFT Сбербанк, Россельхозбанк и МКБ.

В то же время прямое влияние санкций Японии против российской банковской системы, вероятно, будет минимальным — по данным ЦБ РФ, на 1 января 2022 года иностранные активы российских банков оценивались в $199 млрд, из них на Японию приходилось лишь $168 млн.

В 2022 году Япония уже ввела несколько пакетов санкций в отношении России. В числе уже принятых санкций — запрет на экспорт в Россию более 300 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, оборудование для обеспечения морской и авиационной безопасности, телекоммуникационное оборудование, квантовые компьютеры, продукция военного назначения, люксовые автомобили и предметы роскоши.

В свою очередь Япония вводила запрет на импорт 38 товаров из РФ, в частности, на некоторые виды древесины (шпона, 60% которого импортируется из России, сосновой древесины, древесной щепы), алкоголь и некоторые виды машинного оборудования.

В отношении банков Япония также уже вводила ранее санкции, повторяющие действия США, Великобритании и ЕС – под рестрикции попали Центробанк, Промсвязьбанк, ВЭБ. РФ, «Открытие», Новикомбанк, Совкомбанк, ВТБ, банк «Россия», Сбербанк и «Альфа-банк».

В целом, в ряде японских санкций наиболее значимым для России представляются ограничения промышленного и технологического импорта. Впрочем, доля Японии во внешнеторговом обороте России, по данным ФТС, в 2021 году составляла всего 2,5%.

Симптоматично, что, несмотря на санкции, Япония по-прежнему настроена сохранить присутствие своих компаний в нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», объясняя это их важностью для своей энергетической безопасности», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках нового пакета санкций, с 7 июля Япония замораживает активы Россельхозбанка, Московского кредитного банка и Белорусского банка развития и реконструкции.

Читайте также: Япония добавила в санкционный список по России два банка