Париж, , 15:41 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон собирается посетить департамент ​​​​Тарн 9 июня, сообщает Le Parisien.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Цель поездки — популяризация мобильных жандармских бригад. Это один из ключевых пунктов законопроекта о планировании внутренней безопасности, представленного в совет министров Франции перед выборами президента. Текст предусматривает «обеспечение безопасности на всей территории, особенно в сельской местности, где будет создано 200 бригад жандармерии». Большая часть бригад будет мобильной.

Поездка главы государства станет возможностью начать консультации с выборными должностными лицами.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о помощи семьям, которые сталкиваются с ростом цен, особенно на продукты питания.

Читайте ранее в этом сюжете: Инфляция: премьер-министр Франции объявила о помощи семьям