Донецк, , 15:41 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка. Об этом 7 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артобстрел Mil.gov.ua

Атака зафиксирована в 14:40. Украинские артиллеристы с позиций в населённом пункте Георгиевка совершили обстрел Петровского района Донецка. Всего выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике украинские войска обстреляли Горловку и Пантелеймоновку.