София, 7 июня, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Сотрудники пограничной полиции Болгарии задержали в районе КПП «Джурджу» на болгарско-румынской границе нескольких мигрантов, пытавшихся незаконно проникнуть на территорию Румынии. Об этом 7 июня сообщает софийская газета «24 часа».

Gémes SándorSzomSzed Мигранты

По предварительным данным, группа выходцев из Афганистана пряталась в автомобиле скорой помощи, следовавшем из Турции.

Водитель транспортного средства — гражданин Украины сознался в попытке незаконного провоза людей через границу. Сколько именно нелегалов оказалось в руках болгарских правоохранителей, не уточняется.

Ведется следствие. Указанные афганские граждане доставлены в центр временного содержания беженцев, гражданину Украины грозит депортация.