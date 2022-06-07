Москва, 7 июня, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на снижение роста цен на импортируемые товары, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

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Предлагается не считать нарушением использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в товарах (группах товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса РФ о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы.

«Полный хард-кор», — констатировал депутат Госдум от КПРФ Владимир Исаков.

Инициатива разрешает использовать результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации этих товаров.

«Любителям голливудских фильмов стоит порадоваться», — указал он.