Баку, , 15:38 — REGNUM Ереван «затягивает» прокладку по территории Армении маршрута между Азербайджаном и его эксклавом — Нахичеванская Автономная Республика. Об этом заявил в интервью Anadolu Ajansı глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

«Реализация «Зангезурского коридора» для неё (Армении, прим. — ИА REGNUM) так же важна, как и для других стран региона», — заявил министр.

Он отметил, что Армения в регионе имеет самые ограниченные возможности для коммуникации и должна быть заинтересована в разблокировании дополнительных маршрутов. Пока Азербайджан и Турция держат свои границы закрытыми. Ранее в Ереване неоднократно заявляли, что не допустят создание на армянской территории «коридора», который будет подконтролен Баку.

Напомним, что в соответствии с трёхсторонними соглашениями России, Армении и Азербайджана, в регионе должны быть разблокированы все транспортные коммуникации. Ереван обязался обеспечить безопасность для азербайджанских граждан, следующих в Нахичевань и обратно. Баку это трактует так, что должен быть предоставлен «Зангезурский коридор».