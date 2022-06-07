Уфа, , 15:41 — REGNUM Башкирия вошла в топ-5 регионов с сократившимся числом проблемных объектов. Такие данные федерального Фонда развития территорий привел премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров в своем телеграм-канале.

По данным прокуратуры, в Новосибирской области уже числятся 65 долгостроев Анна Алябьева

Он сообщил, что по итогам первого квартала 2022 года в республике восстановили права обманутых дольщиков 23 домов.

Назаров напомнил, что ранее в регионе было свыше десяти тысяч обманутых граждан. При этом за 3,5 года были восстановлены права около семи тысяч дольщиков (76 проблемных объектов).

Премьер-министр правительства Башкирии сообщил, что в 2022 году в регионе планируется ввести в эксплуатацию еще 18 домов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что полностью решить проблему обманутых дольщиков в Башкирии намерены к концу 2023 года.