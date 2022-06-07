Бухарест, , 15:37 — REGNUM В городе Хунедоара на западе Румынии полиция задержала 12-летнего местного жителя по обвинению в нападении на бойцовских собак. Об этом 7 июня сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

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По предварительным данным, подросток подозревается в том, что в 2020-м году он нанес ранения набросившимся на него на улице двух животным, одно из которых впоследствии скончалось. В настоящее время ребенок не может дать четких показаний по данному делу.

Как утверждают местные правозащитники, мальчик стал жертвой «юридической коллизии». Закон об уголовной ответственности за жестокое обращение с животными в Румынии был введен лишь в конце 2021-го года. Помимо прочего, якобы существуют доказательство того, что несовершеннолетний обвиняемый действовал в пределах самообороны.

Ведется следствие. Если вина ребенка будет доказана в суде, ему грозит штраф и условный срок тюремного заключения.