Москва, , 15:35 — REGNUM Объединение Пенсионного фонда РФ (ПФР) с Фондом социального страхования (ФСС) это очень логичный и нужный шаг, который поможет структурировать государственные расходы, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ, налоговый консультант, д. э. н Дмитрий Ряховский.

Отделение ПФР в Кабардино-Балкарии © ИА REGNUM

«Заявленное социально-ориентированное использование зданий ПФР нужно изучать более подробно, так как, может быть, не все помещения можно использовать под стационары.

Также возникает вопрос, где будут сидеть объединённые сотрудники новой структуры.

Видимо вопрос будет изучен и помещения будут использованы с максимальной эффективностью, а часть из них будет использована под стационары и бюро медико-социальной экспертизы», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что после объединения ПФР с Фондом социального страхования (ФСС) здания будут переоборудованы в стационары.

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