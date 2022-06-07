Москва, 7 июня 2022, 15:35 — REGNUM Объединение Пенсионного фонда РФ (ПФР) с Фондом социального страхования (ФСС) это очень логичный и нужный шаг, который поможет структурировать государственные расходы, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ, налоговый консультант, д. э. н Дмитрий Ряховский.
Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что после объединения ПФР с Фондом социального страхования (ФСС) здания будут переоборудованы в стационары.
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