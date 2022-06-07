Калуга, , 15:38 — REGNUM Осужденный за попытку подкупа офицера Федеральной службы безопасности учредитель коммерческой организации выплатил назначенный судом штраф в 40 млн рублей. Об этом 7 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Взятка Коррупция Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

В октябре 2020 года учредитель коммерческой организации, чтобы скрыть нарушения миграционного законодательства, дал взятку сотруднику правоохранительных органов. Деньги передавались за совершение незаконных действий в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

Также в целях надлежащего исполнения назначенного наказания по приговору суда на имущество осужденного был наложен арест. Приговор суда вступил в законную силу и не обжаловался.

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