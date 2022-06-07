Донецк, 7 июня, 2022, 15:34 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике украинские войска обстреляли Горловку и Пантелеймоновку. Об этом 7 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Оба удара нанесены с украинских позиций в посёлке Новгородское. В 13:45 по Пантелеймоновке выпустили восемь снарядов калибра 122 мм, в 14:20 — по Горловке десять снарядов аналогичного калибра.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска совершили обстрел Донецка.