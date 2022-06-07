Екатеринбург, 7 июня, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Телеведущий Владимир Соловьёв раскритиковал мэра Первоуральска Свердловской области Игоря Кабца за карикатуру с губернатором Евгением Куйвашевым. Своё отношение он выразил в своей передаче «Соловьёв Live».

Цитата из передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым». Телеканал Россия 1 Владимир Соловьёв

Из карикатуры, которая была опубликована на странице Кабца в соцсети ещё 1 июня, следовало, что Куйвашев отсекает Соловьёву голову при помощи меча, в стилистике «Звёздных войн». В этой картинке телеведущий увидел угрозу своей жизни.

«Ты думаешь это остроумно?» — спросил журналист. И добавил, что буквально намедни силовики поймали очередного убийцу, нанятого Зеленским. Убийца был послан, чтобы ликвидировать телеведущего.

«И тут ты вылезаешь со своим мечом. Как ты считаешь, что я должен подумать?» — поинтересовался Соловьёв у Кабца.

Как сообщалоИА REGNUM, телеведущий делает разные заявления, связанные со Свердловской областью, с конца апреля. Так, он требовал от Куйвашева высказать отношение к спецоперации, которую Россия проводит в защиту Донбасса и для денацификации и демилитаризации Украины.