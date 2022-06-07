Москва, , 15:31 — REGNUM Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) пожертвовали ранее полученную ими денежную награду Национальной премии интернет-контента Института развития интернета (ИРИ) на нужды жителей Горловки в Донецкой Народной Республики (ДНР), которую обстреливают боевики ВСУ. Они сообщили об этом 7 июня в своем телеграм-канале.

Владимир Кузнецов Группа «Пранкер Вован (Владимир Кузнецов)» соцсети vk.com

Как напомнили пранкеры, на минувшей неделе ими была получена награда Национальной премии интернет-контента Института развития интернета и уточнили, что кроме сертификата каждый победитель получает также денежную премию.

«Поскольку награда вручалась за социально-значимый контент, вклад в общественно-полезное дело, нашим совместным решением стало пожертвовать полученную премию на жизненно», — отметили в своем сообщении Вован и Лексус.

Помимо этого, они указали, что в данный момент в ДНР большое количество людей осталось без жилья и без элементарных средств к существованию, а также выразили надежду на то, что их решение чем-то поможет этим людям.

«Было бы замечательно, если наше доброе дело поддержат и другие победители Национальной премии. Вместе мы сможем гораздо больше», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вручила российским пранкерам Вовану и Лексусу (главную награду в специальной номинации «Мир должен знать» на церемонии вручения Первой национальной премии интернет-контента.