Ижевск, 7 июня, 2022, 15:31 — ИА Регнум. На заседании 7 июня депутаты Госсовета Удмуртии учредили два новых региональных праздника. Об этом сообщат пресс-служба республиканского парламента.

V Фестиваль малых городов Мастер-классы фестиваля

Так, в соответствии с Указом главы Удмуртской Республики «О дне семейных трудовых династий», утверждён новый праздничный день ¬– день семейных трудовых династий, который будет отмечаться 10 сентября.

Ещё одна праздничная дата — 21 октября — посвящена малочисленному народу, который проживает в Удмуртии — бесермянам. По данным переписи населения 2010 года, численность народности составляет около 2,2 тыс. человек. В целях сохранения идентичности, истории, самобытной культуры бесермянского народа закон дополнен новым праздничным днём — днём бесермянского языка и письменности.

«Очень важно, что бесермяне делают все, чтобы сохранить свою идентичность. Мы говорим, если есть язык — сохраняется этнос. Есть официальное заключение ученых, о том, что бесермянский язык — это отдельный язык», — заявила председатель постоянной комиссии Госсовета по науке, образованию, культуре, туризму и национальной политике Татьяна Ишматова.

ИА REGNUM напоминает, бесермяне — малочисленный финно-угорский народ, который компактно проживает на северо-западе Удмуртии в 41 населенном пункте. При этом 10 деревень — мононациональны. Бесермяне говорят на особом наречии удмуртского языка финно-угорской группы уральской семьи, морфологически близком к северным говорам удмуртского языка, фонетически — к южным.